Giroud fa l'Ibra, per il Milan è sempre festa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Leao apre le danze, la doppietta del francese spazza via la Lazio prima dell'intervallo: in semifinale sarà doppio derby contro l'Inter di LUCA TALOTTA Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Leao apre le danze, la doppietta del francese spazza via la Lazio prima dell'intervallo: in semifinale sarà doppio derby contro l'Inter di LUCA TALOTTA

Advertising

Toore1926 : RT @EItonMcCartney: E magari domani si allena pure, incredibile siamo il paese delle banalità Anche ieri in telecronaca hanno dovuto sotto… - INTERBLOG241 : È bello vedere come la stampa di regime parli di Milan da scudetto, Leao fenomeno, Tonali pallone d’oro, Giroud nuo… - Gret_2011 : @ale1980cro Ci pensa Ibra e Sandrino con Giroud. Leader assoluti. - EItonMcCartney : E magari domani si allena pure, incredibile siamo il paese delle banalità Anche ieri in telecronaca hanno dovuto s… - Livia_DiGioia : RT @Spina141: Comunque mi sembra ormai palese che quando gioca Giroud il Milan gioca meglio e soprattutto Diaz gioca meglio rispetto a quan… -