Giovinco | prime parole da blucerchiato | “Ho scelto questa squadra per un motivo”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è arrivato nel pianeta Sampdoria. Dopo l’infortunio di Manolo Gabbiadini la società è subito corsa ai ripari per sostituirlo. Oggi, l’attaccante italiano, ha tenuto la sua prima conferenza stampa con i nuovi colori. Tanti gli spunti interessanti che ha regalato la Formica atomica nelle sue dichiarazioni.Queste le sue: “Ho ottime sensazioni, sono molto contento di essere qui. Sicuramente mi dispiace per Gabbiadini, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Darò il massimo come ho sempre fatto per raggiungere la salvezza il prima possibile. La maglia della Sampdoria ha il suo fascino. Ritrovo Quagliarella e Candreva, sono contento e ho sempre avuto un bel rapporto con loro. Mi hanno parlato bene di Giampaolo ma non ci ho pensato, hoal di là di tutto e tutti. Non ho ...