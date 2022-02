Giorno Ricordo: Serracchiani, esuli sono nostra storia (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Grazie a Mattarella che ci conduce su via di pace” “Ricordare le violenze, le sofferenze e l’indifferenza subite dagli esuli Istriani, fiumani e dalmati significa confermare che sono parte indissolubile della nostra storia, che le loro ferite sono state inferte a tutto il popolo italiano. La guerra fece tante vittime innocenti, ma qui su uno dei più tormentati confini d’Europa si è accumulato più odio di quanto sia sopportabile, contrapposizioni stratificate di rivendicazioni nazionali, ideologie e intolleranze. Non c’è e non ci dev’essere oblio né superamento: le foibe sono state un orrore metodico, la paura è stata strumento di sgombero di città e villaggi. Il Giorno del Ricordo è stato istituito perché le Istituzioni dovevano colmare un vuoto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Grazie a Mattarella che ci conduce su via di pace” “Ricordare le violenze, le sofferenze e l’indifferenza subite dagliIstriani, fiumani e dalmati significa confermare cheparte indissolubile della, che le loro feritestate inferte a tutto il popolo italiano. La guerra fece tante vittime innocenti, ma qui su uno dei più tormentati confini d’Europa si è accumulato più odio di quanto sia sopportabile, contrapposizioni stratificate di rivendicazioni nazionali, ideologie e intolleranze. Non c’è e non ci dev’essere oblio né superamento: le foibestate un orrore metodico, la paura è stata strumento di sgombero di città e villaggi. Ildelè stato istituito perché le Istituzioni dovevano colmare un vuoto ...

