Giorno Ricordo: Fedriga, stop a menzogne. Senza verità non c’è libertà (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Siamo orgogliosi di quanto hanno saputo fare qui alla foiba di Basovizza i presidenti Mattarella e Pahor. Un gesto che ha avuto una valenza europea e internazionale, un segnale importante che speriamo tutti possano recepire. Purtroppo ci sono ancora studiosi o pseudostudiosi revisionisti, negazionisti, riduzionisti che non fanno un favore al ragionamento libero, minando continuamente la verità. Quando non c’è verità, non c’è libertà”. Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della cerimonia tenutasi al monumento nazionale della Foiba di Basovizza nella ricorrenza del Giorno del Ricordo. “Quando si raccontano menzogne sui drammi del 900 vissuti lungo questo confine, sul sangue versato su questa terra, le ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Siamo orgogliosi di quanto hanno saputo fare qui alla foiba di Basovizza i presidenti Mattarella e Pahor. Un gesto che ha avuto una valenza europea e internazionale, un segnale importante che speriamo tutti possano recepire. Purtroppo ci sono ancora studiosi o pseudostudiosi revisionisti, negazionisti, riduzionisti che non fanno un favore al ragionamento libero, minando continuamente la. Quando non c’è, non c’è”. Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, in occasione della cerimonia tenutasi al monumento nazionale della Foiba di Basovizza nella ricorrenza deldel. “Quando si raccontanosui drammi del 900 vissuti lungo questo confine, sul sangue versato su questa terra, le ...

