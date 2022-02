Giorno ricordo: Cav,monito perenne effetti ideologia comunista (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Ricordiamo le vittime delle Foibe, condannate a una morte atroce per la sola colpa di essere italiani. Istituimmo il Giorno del ricordo a perenne monito sulle tragiche conseguenze dell'ideologia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Ricordiamo le vittime delle Foibe, condannate a una morte atroce per la sola colpa di essere italiani. Istituimmo ildelsulle tragiche conseguenze dell'...

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del #Ricordo: - tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - RaiNews : 'Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti d… - francescofort98 : RT @Darktiv: Il prof. @tomasomontanari con amarezza: 'Un università che abbia bisogno di rivolgersi alle forze di polizia per svolgere il p… - mondofelice6 : RT @Quirinale: Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del #Ricordo: -