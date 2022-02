Giorno del Ricordo, Zingaretti: “Mantenere viva la memoria di questa pagina dolorosa” (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – “Oggi, 10 febbraio, è il Giorno del Ricordo. Non dobbiamo dimenticare le Foibe, la tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e di tutti coloro che vennero perseguitati e uccisi. Dobbiamo Mantenere viva la memoria di questa pagina dolorosa della nostra storia”. Lo afferma sui social il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – “Oggi, 10 febbraio, è ildel. Non dobbiamo dimenticare le Foibe, la tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e di tutti coloro che vennero perseguitati e uccisi. Dobbiamoladidella nostra storia”. Lo afferma sui social il presidente della Regione Lazio, Nicola. L'articolo L'Opinionista.

