Giorno del Ricordo | il messaggio di Luca Zaia

VENEZIA – "In occasione del Giorno del Ricordo, rivolgo un pensiero alle vittime degli eccidi delle Foibe e dell'Esodo giuliano-dalmata. La comune lingua veneta parlata dagli esuli e l'antico legame storico e culturale tra le terre dell'Adriatico ci ricordano che il dramma delle Foibe e dell'Esodo giuliano sono una ferita che appartiene a tutta la nostra storia. A nome dei Veneti riconfermo la mia vicinanza alle vittime di questo dramma per troppo tempo ignorato dai libri e dalla politica insieme all'impegno perché non venga dimenticato. Come già ho ricordato lo scorso 27 gennaio commemorando le vittime della Shoah, solo tenendo viva la memoria delle tragedie del passato possiamo creare quella consapevolezza indispensabile affinché non si ripetano". Lo scrive sui social il governatore del Veneto Luca Zaia.

