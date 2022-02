Giorno del Ricordo | Brunetta | “Le foibe e l’esodo appartengono alla dolorosa memoria del Paese”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – “La strage dellenon fu l’atto di una parte politica contro l’altra, ma un’azione malvagia contro il popolo italiano in quanto tale e che, purtroppo, ebbe per complici altri italiani. Leoggidel, occasione anche commossa di ricordare il passato e spunto per una sacrosanta reazione di rigetto delle tragedie dei nazionalismi che ci stanno alle spalle; di quel, il nostro, che non ha più paura di riconoscere la complessità della propria storia, così come l’ambiguità di alcuni dei suoi protagonisti”. Lo afferma il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato. L'articolo L'Opinionista.