Giornata mondiale dei legumi | il 10 febbraio nei ristoranti si celebra così

Leggi su diredonna

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladei, istituita dalla Fao nel 2019, siogni anno il 10e si propone di far conoscere la grande importanza di questo alimento, i suoi valori nutrizionali, e promuovere i sistemi agroalimentari sostenibili. Isono una fonte di proteine di alta qualità: sono ricchi di fibre e antiossidanti, proprietà utili nella prevenzione di malattie cardiovascolari e diabete. Ma, oltre a essere tra i primi alleati della salute, sono uno strumento fondamentale per fronteggiare il cambiamento climatico, in quanto richiedendo poco terreno per la loro coltivazione e poca acqua, colture insomma che possono essere fatte anche in zone colpite dalla siccità. Vi raccomandiamo..., come agisce il ...