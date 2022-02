Giornata mondiale dei legumi | il 10 febbraio nei ristoranti si celebra così

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Istituita dalla Fao nel 2019, cade ogni anno in questo giorno e si propone di far conoscere la grande importanza di questo alimento. Per l'edizione 2022, Slow Food Italia, ha lanciato un'iniziativa a cui hanno risposto 140che metteranno nel menu del giorno un piatto a base di lenticchie, fagioli, ceci o fave. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Avvenire_Nei : Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la #tratta di persone. #PapaFrancesco Questa è una ferita profo… - vaticannews_it : #8febbraio A partire dalle ore 9 è prevista una maratona online per pregare insieme e fare luce su questo triste fe… - AurelianoStingi : Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, io e @FPFabrizioPhD vogliamo parlarvi della terapia CAR-T cells e la… - Green__Planner : Per la Giornata mondiale dei legumi, iniziativa - hashtag #AggiungiUnLegumeATavola - che si celebra il 10 febbraio,… - pgei : Giornata mondiale dei legumi 2022 #AggiungiUnLegumeATavola @SlowFoodItaly @SFYNGE -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

I dati fanno riflettere, tanto più in occasione dellaInternazionale delle donne e delle ... ad esempio, la percentuale di ricercatrici rispetto al totale dei ricercatori su scala, la ...... del prototipo Aprilia con una doppietta nella primadi prove. E ora arriva il bello: la Casa di Noale ha svelato tutti i dettagli della moto con cui scenderà in pista nelal via il ...In occasione della XXX Giornata mondiale del malato, parla così Suor Maria Rosa Bernardinis, Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia e Presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia onlus, ...Ridotte drasticamente le richieste di intervento al 112. Per la Giornata Mondiale dell’Epilessia del 14 febbraio, diretta social con gli esperti dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede Roma, 10 ...