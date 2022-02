Giochi proibiti | cinque atlete squalificate a Pechino Cos' hanno trovato nelle loro tute

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella finale di salto con gli sci a squadre misteconcorrenti sono statepernon conformi al regolamento. Lesanzionate sono la giapponese Sara Takanashi, l'austriaca Daniela Iraschko-Stolz; la tedesca Katharina Althaus e le norvegesi Anna Odine Stroem e Silje Opseth. Lesono state ritenute troppo grandi e avrebbero portato un vantaggio aerodinamico durante la prova La FIS ha fatto sapere che lenon conformi al regolamento sono state prodotte esclusivamente per le Olimpiadi e non tuttiavuto la possibilità di testarle prima di arrivare a: la Fis ha poi voluto precisare che nessuna squadra ha presentato una protesta ufficiale per questa situazione. ...

