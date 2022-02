Gianetti Ceriano | dalla Regione 250mila euro per riqualificare i lavoratori

Advertising

Afol Monza e Brianza. Dalla Regione 250mila euro per riqualificare i lavoratori ex Gianetti di Ceriano

In tutta Italia sono stati avviati licenziamenti collettivi come quelli alla Whirlpool di Napoli, alla GKN di Firenze e alla più vicinaRuote diLaghetto che ha visto 152 operai ...Sancita da un tribunale la natura antisindacale degli atti diRuote, l'azienda diLaghetto che, a settembre 2021, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per 152 dipendenti comunicandola tramite email. Tuttavia la procedura va ...Ceriano. Da Regione Lombardia un finanziamento di quasi 250mila euro per aiutare 80 lavoratori ex Gianetti a tornare competitivi sul mercato del lavoro. E’ stato approvato in questi giorni, il ...In tutta Italia sono stati avviati licenziamenti collettivi come quelli alla Whirlpool di Napoli, alla GKN di Firenze e alla più vicina Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto che ha visto 152 operai ...