GfVip | Katia Ricciarelli prepara le valigie | l’artista pronta a lasciare la casa | L’indiscrezione

Leggi su topicnews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)ladel Grande Fratello. La notizia rimbalza dappertutto conchele. Il Grande Fratello Vip negli ultimi tempi ha preso la tendenza a durar sempre più, un reality dal grande successo, soprattutto quando sono scesi in campo i personaggi dello spettacolo. Lapiù spiata d’Italia riserva sempre sorprese, e mai come quest’anno non mancano i ribaltoni ed i colpi di scena. Uno di questi può andare a riguardare negli ultimi giorni, che sarebbead andar via, con legià pronte per il ritorno a. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa le sta accadendo. ...