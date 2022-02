GfVip, Delia lo confida a Natalie durante la radio: ‘sai che bomba’ (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ingresso nella casa di Gianluca Costantino e Antonio Medugno ha mescolato un po’ le carte e alterato leggermente gli equilibri della casa. Non solo: la presa di posizione di Delia Duran nei confronti di Alex Belli ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. LEGGI ANCHE : — GfVip, cosa ha detto Gianluca ad Antonio? Il motivo per cui si è allontanato da Delia Delia infatti si è detta pronta e convinta di lasciare suo marito Alex, e di continuare il suo percorso nella casa da sola: è diventata la preferita del pubblico e si è assicurata un posto nella finale di questa sesta edizione del Gf Vip. Delia Duran e le confessioni a Natalie Ad aver messo gli occhi su di lei inizialmente c’è stato proprio Gianluca, che però adesso sembra aver preso le distanze per orientarsi verso ... Leggi su funweek (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ingresso nella casa di Gianluca Costantino e Antonio Medugno ha mescolato un po’ le carte e alterato leggermente gli equilibri della casa. Non solo: la presa di posizione diDuran nei confronti di Alex Belli ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. LEGGI ANCHE : —, cosa ha detto Gianluca ad Antonio? Il motivo per cui si è allontanato dainfatti si è detta pronta e convinta di lasciare suo marito Alex, e di continuare il suo percorso nella casa da sola: è diventata la preferita del pubblico e si è assicurata un posto nella finale di questa sesta edizione del Gf Vip.Duran e le confessioni aAd aver messo gli occhi su di lei inizialmente c’è stato proprio Gianluca, che però adesso sembra aver preso le distanze per orientarsi verso ...

