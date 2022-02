GF Vip, Raffaella Mennoia parla di Soleil: “Machiavellica, vi racconto il suo provino” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Raffaella Mennoia, nota autrice di tutti i programmi di Maria De Filippi, di cui è il braccio destro, è stata intervista dal settimanale Oggi a proposito di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi concorrente più chiacchierata del GF Vip 6. La Mennoia è quella che fa i provini per il trono classico ed è stata proprio lei a scegliere Soleil come corteggiatrice del tronista dell’epoca, che era Luca Onestini. GF Vip, Giorgio Manetti esce con l’ex di Brosio? Il cavaliere beccato con Marialaura L'ex di Gemma Galgani è stato avvistato a Sanremo assiema alla bellissima (e giovanissima) Marialaura De Vitis Raffaella Mennoia ricorda il percorso di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 febbraio 2022), nota autrice di tutti i programmi di Maria De Filippi, di cui è il braccio destro, è stata intervista dal settimanale Oggi a proposito diSorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi concorrente più chiacchierata del GF Vip 6. Laè quella che fa i provini per il trono classico ed è stata proprio lei a sceglierecome corteggiatrice del tronista dell’epoca, che era Luca Onestini. GF Vip, Giorgio Manetti esce con l’ex di Brosio? Il cavaliere beccato con Marialaura L'ex di Gemma Galgani è stato avvistato a Sanremo assiema alla bellissima (e giovanissima) Marialaura De Vitisricorda il percorso di ...

