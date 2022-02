GF Vip news, il ritorno di Alex Belli mette in pericolo la prosecuzione del reality (Di giovedì 10 febbraio 2022) Importanti news al GF Vip che, a breve, vedrà l’ex gieffino Alex Belli fare ritorno all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’evento, tuttavia, potrebbe mettere seriamente in pericolo la prosecuzione del reality show e destare scompiglio tra i concorrenti. GF Vip news, Alex Belli torna nella Casa più spiata d’Italia Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 7 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato al pubblico che Alex Belli farà ritorno nella Casa. Il ritorno dell’ex gieffino squalificato lo scorso dicembre avrà una durata di circa due settimane ed è stato organizzato al fine di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Importantial GF Vip che, a breve, vedrà l’ex gieffinofareall’interno della Casa più spiata d’Italia. L’evento, tuttavia, potrebbere seriamente inladelshow e destare scompiglio tra i concorrenti. GF Viptorna nella Casa più spiata d’Italia Al termine della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 7 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato al pubblico chefarànella Casa. Ildell’ex gieffino squalificato lo scorso dicembre avrà una durata di circa due settimane ed è stato organizzato al fine di ...

