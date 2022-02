GF Vip, Miriana contro Katia e Soleil: «Noto lo schifo. Lo noteranno da casa» – Video (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miriana Trevisan - US Endemol Shine Mai chiedere a Miriana Trevisan l’età del fidanzato Biagio D’Anelli, soprattutto se sei Katia Ricciarelli o Soleil Sorge. Stanca della convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ha infatti lanciato una nuova stoccata alle due coinquiline, prendendosela in particolar modo con l’italo-americana. Tutto è partito ieri, quando Miriana ha voluto fare gli auguri a Biagio per il suo 39esimo compleanno. Soleil e Katia le hanno dunque chiesto più volte quanti anni l’uomo avesse, incorrendo nell’ira della Trevisan, che si è confidata con Manila Nazzaro e Lulù Selassiè. “A tavola chi è che mi ha chiesto quella cosa? (…) Quanti anni ha Biagio? (…) Sempre, è tutto il giorno che me lo chiedono ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 febbraio 2022)Trevisan - US Endemol Shine Mai chiedere aTrevisan l’età del fidanzato Biagio D’Anelli, soprattutto se seiRicciarelli oSorge. Stanca della convivenza all’interno delladel Grande Fratello Vip, la showgirl ha infatti lanciato una nuova stoccata alle due coinquiline, prendendosela in particolar modo con l’italo-americana. Tutto è partito ieri, quandoha voluto fare gli auguri a Biagio per il suo 39esimo compleanno.le hanno dunque chiesto più volte quanti anni l’uomo avesse, incorrendo nell’ira della Trevisan, che si è confidata con Manila Nazzaro e Lulù Selassiè. “A tavola chi è che mi ha chiesto quella cosa? (…) Quanti anni ha Biagio? (…) Sempre, è tutto il giorno che me lo chiedono ...

Advertising

Lorenzo83497205 : magari becchiamo pure a te pezzi cessa ambulante,mi fai SCHIFO ?????????????? GF Vip, Miriana contro Soleil: 'Ora la becch… - infoitcultura : Miriana Trevisan GF Vip, polemica fuori per le frasi su Soleil Sorge - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan pronta a vendicarsi di Soleil Sorge: ''Non ci sono più gli immuni quindi…'' - Lorenzo83497205 : QUANTO MI PIACE SE IN NOMINATION CI VÀ PURE LEI LA STRONZA ??Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan pronta a vendicar… - Quellochetutti1 : Miriana vuole eliminare Soleil! Qui tutti i dettagli sul piano che ha escogitato?? -