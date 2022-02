GF Vip, le parole di Alessandro spiazzano: arriva la dura risposta di Rosalinda Cannavò (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fa discutere il commento di Alessandro Basciano su una particolare tematica. Ora è arrivata la dura risposta di Rosalinda Cannavò. Caos al GF Vip. Il Grande Fratello Vip continua a far discutere. Questa volta, al centro del dibattito sono alcune parole pronunciate da Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha minimizzato su una tematica decisamente sentita. Fonte Screen MediasetSappiamo bene come, ogni parola detta nella casa più spiata d’Italia possa far nascere una discussione. Soprattutto se quelle parole sono atte a sminuire una tematica davvero sentita. Ed è proprio per questo motivo che le parole di Alessandro Basciano sui disturbi alimentari ha fatto scattare ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fa discutere il commento diBasciano su una particolare tematica. Ora èta ladi. Caos al GF Vip. Il Grande Fratello Vip continua a far discutere. Questa volta, al centro del dibattito sono alcunepronunciate daBasciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha minimizzato su una tematica decisamente sentita. Fonte Screen MediasetSappiamo bene come, ogni parola detta nella casa più spiata d’Italia possa far nascere una discussione. Soprattutto se quellesono atte a sminuire una tematica davvero sentita. Ed è proprio per questo motivo che lediBasciano sui disturbi alimentari ha fatto scattare ...

Advertising

infoitcultura : Aldo Montano e il post di Amoruso contro Manila Nazzaro, l’ex GF Vip sull’amico: “Non mi sembrano parole sue” - fainformazione : Dayane Mello senza freni su Alex Belli e Delia Duran: 'Ora scateno l'inferno, ecco la verità' GF Vip, Dayane Mel… - fainfocultura : Dayane Mello senza freni su Alex Belli e Delia Duran: 'Ora scateno l'inferno, ecco la verità' GF Vip, Dayane Mel… - blogtivvu : Clarissa sbotta dopo le parole di Delia su Jessica: “Al GF Vip c’è chi ha i piedi con la muffa!” #gfvip #jessvip - PieraFasana : GfVip, ‘chi sta con me non può…’: critiche ad Alessandro per le parole rivolte a Sophie -