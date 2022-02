GF VIP: Katia Ricciarelli ancora contro Miriana Trevisan (Video) (Di giovedì 10 febbraio 2022) GF VIP: Katia Ricciarelli deride Miriana Trevisan? In un nuovo Video condiviso anche sui social la cantante attacca nuovamente Miriana, con un commento di pessimo gusto: “Ho 25 anni in più di Miriana ma non sembra”. Oltre alle parole di Katia a stupire e deludere i fan sono state le reazioni di Delia Duran e … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di giovedì 10 febbraio 2022) GF VIP:deride? In un nuovocondiviso anche sui social la cantante attacca nuovamente, con un commento di pessimo gusto: “Ho 25 anni in più dima non sembra”. Oltre alle parole dia stupire e deludere i fan sono state le reazioni di Delia Duran e … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

Loredan18318646 : RT @SimonaSodano3: Katia su #MirianaTrevisan: 'Io ho 25 anni in più ma non sembra'. Guarda il video! ?? - SimonaSodano3 : Katia su #MirianaTrevisan: 'Io ho 25 anni in più ma non sembra'. Guarda il video! ?? - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Katia Ricciarelli la spara grossa su Miriana e fa un confronto “azzardato” al GF Vip – VIDEO - blogtivvu : Katia Ricciarelli la spara grossa su Miriana e fa un confronto “azzardato” al GF Vip – VIDEO - blogtivvu : Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip? Le ipotesi social: da Alex Belli al televoto #gfvip -