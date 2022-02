GF Vip, Jessica asfalta Barù: la battuta che stupisce Lulù. Cosa dice proprio davanti a lui (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nonostante le speranze dei “Jerù” (così si sono soprannominati i fan della coppia, lanciando un’hashtag su Twitter), la storia d’amore tra Jessica e Barù non è mai decollata, e più passano i giorni più le speranze di vederli insieme svaniscono. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Lulù vuole ‘farla pagare’ ad Alex Belli: la proposta fatta a Soleil a pochi giorni dal suo ritorno La prima ad averlo capito è proprio Jessica, che sembra ormai rassegnarsi all’atteggiamento di Barù: l’enologo infatti è sempre pronto a tirarsi indietro nei suoi confronti. Fonte: TwitterFonte: TwitterLa frase di Jessica che asfalta Barù Una battutina lanciata proprio verso Barù ha fatto esultare i fan su Twitter ma soprattutto ... Leggi su funweek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nonostante le speranze dei “Jerù” (così si sono soprannominati i fan della coppia, lanciando un’hashtag su Twitter), la storia d’amore tranon è mai decollata, e più passano i giorni più le speranze di vederli insieme svaniscono. LEGGI ANCHE : — GF VIP,vuole ‘farla pagare’ ad Alex Belli: la proposta fatta a Soleil a pochi giorni dal suo ritorno La prima ad averlo capito è, che sembra ormai rassegnarsi all’atteggiamento di: l’enologo infatti è sempre pronto a tirarsi indietro nei suoi confronti. Fonte: TwitterFonte: TwitterLa frase dicheUna battutina lanciataversoha fatto esultare i fan su Twitter ma soprattutto ...

