Gf Vip | Giacomo Urtis innamorato di Barù | «Ho in mente solo lui»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono bastate poche settimane all'interno della casa del Gf Vip per scatenare la fantasia die accendere il desiderio per. Il noto chirurgo estetico, che nel reality...

Advertising

Quellochetutti1 : Barú è omosessuale? Arrivano le nuove dichiarazioni inaspettate di Giacomo Urtis??, eccole ??… - reactvideosarch : giacomo urtis stufo nero pieno sguardo grande fratello vip gfvip6 - reactvideosarch : giacomo urtis la cuoca mani gesto grande fratello vip gfvip5 reaction video - reactvideosarch : giacomo urtis pierpaolo pretelli tommaso zorzi tacchi parrucca vestito boa camminano in posa specchio capodanno a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

Lanostratv

... primarie dem con truppe cammellate e Renzi che non ha cariche Di Lorenzo Giarelli e... il 16,2% (19.055) "gravi" Di Natascia Ronchetti La sentenzacon abusi edilizi vista Golfo e ...... ultimo tra questi il Grande Fratello6 dove ha partecipato in coppia con il noto chirurgo deiUrtis. E proprio mentre la Marini si trovava all'interno della casa più spiata d'Italia ...Le sorprese (e le rivelazioni shock) non finiscono mai. Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip e ormai ex gieffino, ha rivelato di avere sempre un solo pensieroin testa: Barù. Gf Vip, Giacomo Urtis ...Penso solo a lui” Giacomo Urtis torna a scatenare il gossip. Lo abbiamo rivisto nella Casa del Grande Fratello Vip in squadra con Valeria Marini ma la loro avventura è durata solo poche settimane, ...