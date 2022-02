Gf Vip | Delia Duran flirta con Antonio Medugno | “Meglio stare lontana da te”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip,non smette di far parlare di sé. Dopo essere stata protagonista della soap opera Chimica artistica, nome con cui è ormai noto il triangolo Belli--Sorge, la modella venezuelana sembra volersi avvicinare ad un altro concorrente. Stiamo parlando della new entry, il giovane tiktoker napoletano da poco arrivato nella casa.si è avvicinata a lui per scambiare chiacchiere e confidenze. Ma, dopo diverso tempo trascorso insieme in camera, la modella ha capito che, in realtà, le piace. “Mi dai un abbraccio?“, gli ha chiesto. E, non appena lui l’ha stretta a sé, lei ha provato a sedurlo, avvicinando il suo viso a quello di: tanto ...