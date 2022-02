Gf Vip | Delia Duran flirta con Antonio Medugno | “Meglio stare lontana da te”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La modella venezuelana si è avvicinata al tiktoker, con cui ha scambiato alcune confidenze. Ma si è fermata prima che scattasse un bacio: solo un modo per far ingelosire Alex Belli? L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

I vipponi scoprono che Alex rientrerà al Grande Fratello: la reazione diLa modella venezuelana, proprio in quel momento, si trovava in giardino con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. ...... 'stai ferma che Alex entra '. Questa frase perchè la moglie di Alex Belli in questi ultimi ... 'Ma gli idioti del Gf, che continuano a censurare i ragazzi che hanno sentito che Alex rientra?'...Spettacoli e Cultura - Dopo aver appreso la notizia, oltre a ruzzolare a terra, è sembrata un poco pensierosa. Soleil, dopo essere venuta a conoscenza della flash news , ha prontamente informato ...Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è arrivata una notizia che alcuni a quanto pare, si aspettavano, altri meno. Qualcuno fuori dalla casa, mentre i concorrenti erano in giardino a prendere il sole h ...