GF Vip | Basciano shock sui disturbi alimentari | la dura replica di Rosalinda Cannavò

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Lulù Selassié attacca Alessandro Basciano: «Manuel è un signore, non mi ha mai insultata» - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Rosalinda Cannavò dura contro Alessandro Basciano #rosalinda #cannavò #dura #alessandro #basciano - IsaeChia : #GfVip 6, Rosalinda Cannavò dura contro Alessandro Basciano: “Il suo è il pensiero di tutta quella gente stupida e… - paladino_clara : RT @MondoTV241: GFVip, Lulù Salassié furiosa contro Alessandro Basciano “Lui non si è mai permesso di insultarmi” #alessandrobasciano #gfvi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: 'I problemi alimentare sono cagat*', l'ira del web contro l'ex corteggiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Basciano

I telespettatori sono impazziti quando, al GF, nella notte hanno visto i Jerù a letto insieme. Jessica e Barù hanno passato molto tempo a chiacchierare e a scambiarsi sguardi languidi. Se in molti stanno sperando in un'evoluzione, altri hanno ...Problemi che purtroppo sono stati minimizzati da Alessandroal GF6 , il quale è quindi finito al centro delle polemiche. Difatti quest'ultimo non è stato attaccato solo da diversi ...Leggi anche > Gf Vip, la dichiarazione d'amore toccante di Lulù per Manuel: «Me lo sento che succederà». Alessandro Basciano.Ma non solo, alcuni hanno deciso di mettersi a gridare a squarcia gola per avvisare che Alex presto tornerà al GF VIP. Fuori, in giardino, in quel momento sono presenti Jessica Selassié e Alessandro ...