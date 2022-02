Gf Vip 6, Raffaella Mennoia rivela cosa pensò durante il primo provino di Soleil Sorge a Uomini e Donne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Soleil Sorge, divenuta famosa per aver partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne è la protagonista del GF Vip 6. L’influencer, sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia non si è fatta alcun problema nell’agire senza filtri, facendosi in questo modo conoscere per la sua schiettezza e risolutezza. Si può per certo affermare che il climax massimo del suo percorso nel reality lo si è avuto nel triangolo con Delia Duran e Alex Belli. Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha ripercorso la strada che ha fatto l’influencer italo americana per sfondare nel piccolo schermo. Ed è alle pagine della rivista OGGI, che la produttrice dei programmi condotti da Maria De Filippi, ha parlato dei primi passi mossi dall’attuale ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022), divenuta famosa per aver partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini aè la protagonista del GF Vip 6. L’influencer, sin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia non si è fatta alcun problema nell’agire senza filtri, facendosi in questo modo conoscere per la sua schiettezza e risolutezza. Si può per certo affermare che il climax massimo del suo percorso nel reality lo si è avuto nel triangolo con Delia Duran e Alex Belli., autrice di, ha ripercorso la strada che ha fatto l’influencer italo americana per sfondare nel piccolo schermo. Ed è alle pagine della rivista OGGI, che la produttrice dei programmi condotti da Maria De Filippi, ha parlato dei primi passi mossi dall’attuale ...

