GF Vip 6, presto il ritorno di Barbara D’Urso: clamorosa novità – VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) clamorosa novità per quanto concerne il GF Vip 6: Alfonso Signorini fa spazio a Barbara D’Urso mettendo da parte gli attriti. Nonostante gli attriti Signorini, nel corso di un’importantissima puntata del suo reality show, darà spazio alla Carmelita. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Grandi novità per quanto concerne la finale del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)per quanto concerne il GF Vip 6: Alfonso Signorini fa spazio amettendo da parte gli attriti. Nonostante gli attriti Signorini, nel corso di un’importantissima puntata del suo reality show, darà spazio alla Carmelita. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Grandiper quanto concerne la finale del L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

bericomelius : @solealtramonto_ Niente di speciale, mi son trovato solo forse troppo presto, ma ho avuto fortuna, ho trovato perso… - FRANCESCOASROM7 : Cara Gaia Zorzi Tu E Tuo Fratello Ridimensionatevi Che Nulla Siete E Nulla Sarete Soprattutto Tuo Fratello Che Deve… - _vip__era_ : RT @diletss: Questa relazione tossica può finire in due modi: - escono e stanno insieme 2 mesi - escono, si sposano e figliano subito e si… - Diva_VIP : RT @AntonioCarrabi1: Stasera alle 22 #RosarioSocial nello spazio di @Valenti63339244, con a seguire, nel medesimo spazio, quinto giorno del… - PaolaTacconi : RT @RobertoMerlino1: Ultimamente non presto più molta attenzione ai nuovi follower. Noto però che molti son più giovani di me e alcuni segu… -