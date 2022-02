Gf Vip 6, ecco chi sarà la super ospite presente durante la finalissima del 14 Marzo! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella puntata dell’11 Dicembre del Gf Vip 6, i concorrenti del reality hanno scoperto la data della finale della sesta edizione del reality. Miriana Trevisan e Giucas Casella si sono ritrovati, all’interno della Mistery Room, ad aprire una grande busta rossa all’interno della quale c’era una data specifica: 14 Marzo! sarà dunque il secondo lunedì del mese di Marzo che vedremo la finalissima di questa edizione del Gf Vip 6. Da pochissimo, Giuseppe Candela sul portale Dagospia ha dato qualche notizia in più su chi sarà super ospite in studio. Pare che Alfonso Signorini, per la grande occasione stia puntando ad avere al suo fianco la collega Barbara D’Urso, anche lei ex conduttrice delle passate edizioni del Grande Fratello. La D’Urso sicuramente non mancherà di citare il suo ritorno alla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella puntata dell’11 Dicembre del Gf Vip 6, i concorrenti del reality hanno scoperto la data della finale della sesta edizione del reality. Miriana Trevisan e Giucas Casella si sono ritrovati, all’interno della Mistery Room, ad aprire una grande busta rossa all’interno della quale c’era una data specifica: 14dunque il secondo lunedì del mese di Marzo che vedremo ladi questa edizione del Gf Vip 6. Da pochissimo, Giuseppe Candela sul portale Dagospia ha dato qualche notizia in più su chiin studio. Pare che Alfonso Signorini, per la grande occasione stia puntando ad avere al suo fianco la collega Barbara D’Urso, anche lei ex conduttrice delle passate edizioni del Grande Fratello. La D’Urso sicuramente non mancherà di citare il suo ritorno alla ...

