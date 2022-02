Germana Schena moglie Fausto Leali | come si sono conosciuti?

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la donna con cui il cantautore fa coppia fissa da diverso tempo, masi? Cantante italiano di grande successo, la sua professione e il suo successo non hanno certamente bisogno di alcuna presentazione, le sue canzoniancora oggi ascoltate da tantissime generazioni di persone. Ma

Advertising

CorriereCitta : Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali: età, biografia, carriera, figli, foto, altezza, Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Germana Schena

, chi è la terza moglie di Fausto Leali/ "La ragazza giusta" Dopo i due matrimoni andati male, Fausto Leali ha trovato l'amore con, una sua corista di 30 anni più ...Il primo con Milena Cantù (dal 1968 al 1983) e il secondo, ancora in corso, con(dal 2014). Il cantante ha tre figli: Francis Faustino Leali, Samantha Leali, Deborah Leali. Malattia, ...Dopo due amori due matrimoni finiti Fausto si è legato a Germana Schena. Classe 1944, il cantante in questi anni ha preso parte ad un’edizione del Grande fratello vip. La sua vita sentimentale è stata ...Si tratta della donna che è la sua attuale compagna (il cantante si è infatti sposato per la terza volta!): Germana Schena, di 30 anni più giovane di lui. I due si sono innamorati proprio grazie al ...