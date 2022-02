Gentiloni presenta le previsioni economiche d’inverno

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – Le, pubblicate oggi dalla Commissione europea ete dal commissario Paolo(foto), segnano una moderata frenata in tutte le economie degli Stati Ue. Pesano la recente ondata Omicron e il rialzo del costo dell’energia. Tuttavia, l’ottimismo della Commissione non viene meno e “le prospettive per il 2022 rimangono solide, soprattutto per l’Italia”, evidenzia il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. L'articolo L'Opinionista.