Gavorrano | muore mentre scarica la merce | tragedia davanti a un supermercato

Ultime Notizie dalla rete : Gavorrano muore

Il Tirreno

Il corpo senza vita del 65enne è stato trovato accanto al camion, sulla rampa per scaricare la merce, nel retro del magazzino del supermercato di Bagno di. Subito sono stati allertati i ...: Un malore improvviso è stato fatale per un uomo di 65 anni, un camionista che stava ascaricando la merce nel piazzale davanti ad un supermercato a Bagno di. E' accaduto questa mattina alle 7:42. Nonostante l'intervento dei sanirati del 118 che hanno tentato di rianimarlo per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto un'ambulanza della CRI ...Gavorrano (Grosseto), 10 febbraio 2022 - Un malore improvviso gli è stato fatale. È morto così un camionista di 65 anni, mentre stava scaricando della merce nel piazzale Guido Rossa. A un certo punto ...Un 65enne è deceduto a Bagno di Gavorrano, in Maremma, dopo un malore. Si tratta di un camionista che, poco dopo le 7 di oggi (giovedì 10 febbraio), stava scaricando della merca di fronte al ...