Gasperini non ci sta! Lite con la panchina avversaria alla fine di Atalanta-Fiorentina, interviene Marino: “parlo io altrimenti lo squalificano” [VIDEO] (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Atalanta esce di scena dalla Coppa Italia dopo una sfida tiratissima con la Fiorentina, che ha trionfato al 93? grazie alla rete di Milenkovic. Gasperini non ha di certo digerit il ko nei minuti di recupero e si è lasciato andare ad una Lite da lontano contro la panchina avversaria. “Che ca**o vuoi?“, avrebbe affermato, tra le altre cose, l’allenatore della squadra bergamasca a qualcuno della panchina avversaria mentre l’arbitro valutava la regolarità del gol di Milenkovic. Gasperini non è proprio riuscito a trattenersi ed è stato allontanato dagli uomini dell’Atalanta per evitare una squalifica. “Vengo io così non faccio squalificare Gasp. Ci sono alcune partite in cui hai la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esce di scena dCoppa Italia dopo una sfida tiratissima con la, che ha trionfato al 93? grazierete di Milenkovic.non ha di certo digerit il ko nei minuti di recupero e si è lasciato andare ad unada lontano contro la. “Che ca**o vuoi?“, avrebbe affermato, tra le altre cose, l’allenatore della squadra bergamasca a qualcuno dellamentre l’arbitro valutava la regolarità del gol di Milenkovic.non è proprio riuscito a trattenersi ed è stato allontanato dagli uomini dell’per evitare una squalifica. “Vengo io così non faccio squalificare Gasp. Ci sono alcune partite in cui hai la ...

Advertising

sportface2016 : +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravis… - ManuelaFioren : RT @symdona: Non sapevo che i fratelli di Gasperini facessero di mestiere i telecronisti per Mediaset, che famiglia sorprendente - Sardaccio1 : RT @HouseofASRoma: Quando Gasperini la prende così nel culo non riesco a non godere - Fprime86 : RT @sportface2016: +++#AtalantaFiorentina, Umberto #Marino furioso: 'Parlo io e non #Gasperini così non lo squalificano. Errore gravissimo… - hiklet1 : Sapete cosa non condivido da atalantino di Gasperini? Non lo sento mai dire 'abbiam perso per nostri demeriti, inut… -