(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Tecnologia) -Tab S8 e S8 Ultra saranno presentati all'evento Unpacking diil 9 febbraio, ma il dispositivo è già apparso in un'immagine promozionale e all'interno di un negozio del brand coreano nella sua versione Ultra. Ilha delle dimensioni molto generose, con un display da 14,6 pollici e rapporto 16:10. Le cornici sono molto sottili e per la prima volta le fotocamere frontali, due, sono inserite all'interno di una tacca che mostra una rientranza nel lato lungo dello schermo. Le fotocamere per le video call saranno da 12 megapixel ciascuna. Il processore diTab S8 Ultraun Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e i tagli di RAM disponibili saranno tre: 8, 12 e 16GB. Per quanto riguarda lo storage interno si potrà scegliere tra 128, 256 e 512GB. Le fotocamere posteriori, ...

Advertising

TV7Benevento : Galaxy Tab S8, ecco come sarà il nuovo tablet maxi di Samsung - - David_c05 : Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ ufficiali. E c'è anche Tab S8 Ultra con display da 14,6 pollici! - CAGLIARILIVEAPP : Da Samsung i nuovi smartphone Galaxy S22 e tablet Galaxy Tab S8 - infoitscienza : Galaxy Tab S8 Ultra: Samsung reinventa il tablet e mette nel mirino i notebook - angiuoniluigi : RT @Corriere: Uno schermo mai visto da 14.6 pollici: con i Tab S8 Samsung mette nel mirino iPad e notebook -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy Tab

Ufficializzati i nuovi tablet top di gamma SamsungS8 in tre distinti modelli: ecco il prezzo di vendita in Italia e le principali caratteristiche hardware. Dopo la presentazione degli attesiS22 (Plus) eS22 Ultra , Samsung ......S22 smartphone: ?S22 ?S22+ ?S22 UltraS8 tablet: ?S8 ?S8+ ?S8 UltraZ3 smartphone pieghevoli: ?Z Fold3 ? ...(Tecnologia) - Galaxy Tab S8 e S8 Ultra saranno presentati all'evento Unpacking di Samsung il 9 febbraio, ma il dispositivo è già apparso in un'immagine promozionale e all'interno di un negozio del ...Samsung Galaxy Tab S8 - In occasione del lancio dei nuovi smartphone, Samsung ha annunciato anche la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra. Quest'ultimo, il più ...