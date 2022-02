Gabriele Muccino si schiera al fianco di Emma: “Sono piccoli uomini parlanti” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “piccoli uomini”. Così Gabriele Muccino bolla chi nelle scorse ore ha fatto body shaming contro Emma Marrone, coinvolta suo malgrado nella polemica sollevata dal giornalista Davide Maggio che ha definito le sue gambe “importanti”. Il regista, che ha lavorato con Emma nel film ‘A casa tutti bene’, è sceso in campo al fianco dell’artista salentina: “Ma chi Sono questi uomini che si esprimono così?! Io Sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. piccoli uomini parlanti“, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “”. Cosìbolla chi nelle scorse ore ha fatto body shaming controMarrone, coinvolta suo malgrado nella polemica sollevata dal giornalista Davide Maggio che ha definito le sue gambe “importanti”. Il regista, che ha lavorato connel film ‘A casa tutti bene’, è sceso in campo aldell’artista salentina: “Ma chiquestiche si esprimono così?! Iouomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?!“, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Muccino Ivano Marescotti dà l'addio alle scene: "Seguo l'esempio di Jack Nicholson" Ha lavorato con Checco Zalone , Roberto Benigni , Marco Risi , Daniele Luchetti , Carlo Mazzacurati , Ridley Scott , Anthony Minghella e Gabriele Muccino . Marescotti ha dato la notizia con un post ...

