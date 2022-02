Futurama | nuova stagione revival in arrivo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter e da Deadline,tornerà con una. Ecco tutto quello che c’è da sapere.INLadisarà composta da 20 episodi, che andranno in onda nel 2023 su Hulu. Tutto il cast vocale della celebre serie dovrebbe essere confermato. Ricordiamo che l’ultimaera datata 2013. Sono trascorsi quasi dieci anni dalla messa in onda dell’ultimadi, la settima. A quanto pare, Hulu ha ordinato ufficialmente la produzione di unadello show di Matt Groening ...

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter e da Deadline,tornerà con unastagione revival che sarà composta da 20 episodi. Gli episodi andranno in onda nel 2023 su Hulu e a quanto pare dovrebbe essere confermato anche quasi tutto il cast ...... parafrasando laNew York della serie. Si, perché, come sappiamo, a differenza degli immarcescibili Simpson, che perdurano instancabili da oltre trenta stagioni ininterrotte,ha ...Hack diminuiti del 50% su Google 10 FEB Attenti a questo installer fake di Windows 11: sembra vero ma in realtà è un malware 10 FEB Futurama: ufficiale il revival con 20 nuovi episodi! Ecco quando 09 ...Futurama revival trama Futurama nasce dalla mente di Matt Groening, creatore dei Simpson, e il revival sarà realizzato nuovamente da David X. Cohen e lo stesso Groening. “Sono entusiasta di avere ...