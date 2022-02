Futurama | la nuova stagione sbarcherà in Italia su Disney+

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) A distanza di 9 anni dalla sua ultima messa in onda,tornerà finalmente sul piccolo schermo con nuove ed inedite avventure. Trasmessa inizialmente su FOX dal 1999 al 2003, la sitcom animata creata da Matt Groening vanta attualmente 140 episodi, suddivisi in sette stagioni. Un numero ragguardevole, soprattutto se si considerano le varie cancellazioni e i revival a cui è andata incontro nel corso della sua storia. Difatti, il primo di questi ultimi risale al 2007, quando Comedy Central ne acquistò i diritti e la rilanciò con quattro film per la televisione, sequenziati successivamente in parti distinte. Sfortunatamente, però, nel 2013 l’emittente decise di non rinnovarla per un’ottavae il drama venne interrotto bruscamente. Ma ora le cose stanno per cambiare. Il nascente colosso americano Hulu, infatti, ha annunciato la produzione di ...