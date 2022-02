"Fuga precipitosa dal porto di Amburgo dello yacht di Putin": guerra, perché è una drammatica conferma (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel pieno del caos ucraino, esplode il caso Graceful, il mega-yacht che sarebbe di proprietà di Vladimir Putin. Secondo il quotidiano tedesco Kieler Nachrichten, l'imbarcazione di 72 metri ormeggiata accanto alla corvetta della marina tedesca Emden (e di un valore di 87 milioni di euro) avrebbe lasciato il cantiere navale di Amburgo per tornare in tutta fretta in Russia. Secondo quanto riferito dal quotidiano, lo yacht costruito nel 2014 si trovava nell'importantissimo porto tedesco da mesi ed è partito proprio dopo la pubblicazione della foto sul giornale. Il sospetta è che il presidente della federazione abbia deciso di richiamarlo per mettersi al riparo da eventuali sanzioni dell'Unione europea o dei Paesi occidentali, con cui ha in corso un durissimo braccio di ferro sulla crisi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel pieno del caos ucraino, esplode il caso Graceful, il mega-che sarebbe di proprietà di Vladimir. Secondo il quotidiano tedesco Kieler Nachrichten, l'imbarcazione di 72 metri ormeggiata accanto alla corvetta della marina tedesca Emden (e di un valore di 87 milioni di euro) avrebbe lasciato il cantiere navale diper tornare in tutta fretta in Russia. Secondo quanto riferito dal quotidiano, locostruito nel 2014 si trovava nell'importantissimotedesco da mesi ed è partito proprio dopo la pubblicazione della foto sul giornale. Il sospetta è che il presidente della federazione abbia deciso di richiamarlo per mettersi al riparo da eventuali sanzioni dell'Unione europea o dei Paesi occidentali, con cui ha in corso un durissimo braccio di ferro sulla crisi in ...

Advertising

AlexanderCohle : @PanPicchio @diMartedi @FrancescoBrocc1 Ah, capolavoro. In 2 tweet hai messo insieme vuoti pregiudizi, paura dei da… - gredblue : @MediasetTgcom24 Quel tale Locatelli lo vedo in fuga precipitosa. Quel figuro fa parte di un esercito in ritirata c… - DemoFranca : RT @GerardLDonadoni: @giuseppenotarn1 @lagatta4739 @BaroneZaza70 @ValerioLivia @AntonellaChessa @giusyoni @josepcampo @DemoFranca @Stefano3… - BaroneZaza70 : RT @GerardLDonadoni: @giuseppenotarn1 @lagatta4739 @BaroneZaza70 @ValerioLivia @AntonellaChessa @giusyoni @josepcampo @DemoFranca @Stefano3… - KevinSa71081502 : RT @GerardLDonadoni: @giuseppenotarn1 @lagatta4739 @BaroneZaza70 @ValerioLivia @AntonellaChessa @giusyoni @josepcampo @DemoFranca @Stefano3… -