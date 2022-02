Fuga di gas sulla Laurentina, migliaia di famiglie senza luce né gas: strade ancora chiuse e traffico in tilt (Di giovedì 10 febbraio 2022) Amaro risveglio questa mattina per migliaia di famiglie in zona Fonte Meravigliosa, a Roma, dove ieri, su via Laurentina, c’è stata un’enorme Fuga di gas a causa di una conduttura trivellata per sbaglio. I tecnici, a scopo precauzionale hanno interrotto in tutta la zona la fornitura non solo del gas, ma anche dell’elettricità e da ieri pomeriggio intorno alle 16 gli utenti non hanno la possibilità di utilizzare il riscaldamento né l’acqua calda, oltre ovviamente la luce o la connessione internet. Leggi anche: Fuga di gas sulla Laurentina, strade chiuse e traffico paralizzato da ore Niente luce e gas in migliaia di abitazioni “Fateci sapere se le scuole sono aperte o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Amaro risveglio questa mattina perdiin zona Fonte Meravigliosa, a Roma, dove ieri, su via, c’è stata un’enormedi gas a causa di una conduttura trivellata per sbaglio. I tecnici, a scopo precauzionale hanno interrotto in tutta la zona la fornitura non solo del gas, ma anche dell’elettricità e da ieri pomeriggio intorno alle 16 gli utenti non hanno la possibilità di utilizzare il riscaldamento né l’acqua calda, oltre ovviamente lao la connessione internet. Leggi anche:di gasparalizzato da ore Nientee gas indi abitazioni “Fateci sapere se le scuole sono aperte o ...

