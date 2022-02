Fu la prima mini- valletta al Festival di Sanremo con Baudo: Viola Simoncini, ecco che fine ha fatto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Viola Simoncioni ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di mini valletta di Pippo Baudo. eccola al giorno d’oggi Nata nel maggio del 1976 a Milano, Viola è salita sul palcoscenico del Teatro Ariston alla tenera età di otto anni. Lo ha fatto in occasione della trentaquattresima edizione del Festival della canzone italiana condotto all’epoca dal grande Pippo Baudo. Viola Simoncini (Instagram)La manifestazione canora fu vinta dalla storica coppia composta da Albano Carrisi e da Romina Power con il brano intitolato “Ci sarà”, tuttavia verrà ricordata anche per l’esordio assoluto in quel di Sanremo di Eros Ramazzotti, il quale ... Leggi su topicnews (Di giovedì 10 febbraio 2022)Simoncioni ha partecipato aldiin qualità didi Pippola al giorno d’oggi Nata nel maggio del 1976 a Milano,è salita sul palcoscenico del Teatro Ariston alla tenera età di otto anni. Lo hain occasione della trentaquattresima edizione deldella canzone italiana condotto all’epoca dal grande Pippo(Instagram)La manifestazione canora fu vinta dalla storica coppia composta da Albano Carrisi e da Romina Power con il brano intitolato “Ci sarà”, tuttavia verrà ricordata anche per l’esordio assoluto in quel didi Eros Ramazzotti, il quale ...

