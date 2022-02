Fringe benefit | il benessere dei lavoratori nel Milleproroghe

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tema sembrava chiuso in legge di Bilancio, ma le urgenze legate all’acuirsi dell’emergenza sanitaria hanno costretto il Parlamento a rinviare la discussione. Ed ecco che, chiuse le elezioni presidenziali, si torna a discutere della possibilità di “raddoppiare” anche per quest’anno la soglia per la detassazione dei. Sono stati, infatti presentati, al cd. Decretonumerosi emendamenti, provenienti da tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione in cui si chiede di prolungare il cosiddetto “raddoppio” deialmeno fino a dicembre 2022. La misura, che impatta sull’articolo 51 del Testo unico dei redditi (Tuir) risulta nel pacchetto delle proposte segnalate dai vari gruppi parlamentari, le sole su cui si concentrerà l’esame. Una buona notizia se ...

Advertising

aiwa_welfare : RT @valen_santoni: Con il Decreto #Milleproroghe il #Parlamento torna a parlare di #WelfareAziendale e #FringeBenefit. Ne parliamo su @Seco… - FBrudaglio : RT @valen_santoni: Con il Decreto #Milleproroghe il #Parlamento torna a parlare di #WelfareAziendale e #FringeBenefit. Ne parliamo su @Seco… - MarazitiMassimo : Magari c'è pure quelche fringe benefit non imponibile. - Secondowelfare : ?? Dopo il mancato inserimento del 'raddoppio' nella #LeggeDiBilancio, il Parlamento torna a discutere di… - AcerboLivio : New Post: Fringe Benefit ai pensionati, Entro il 21 febbraio le comunicazioni all'INPS -

Ultime Notizie dalla rete : Fringe benefit

Formiche.net

Fra l'altro anche il, la parte di tassazione per il dipendente che ha in uso un'auto elettrica, è più basso rispetto a quello di chi ha una termica. Il 90% delle flotte aziendali sarà ...In quel caso, al netto della base annuale, delle detrazioni, dell'imposta netta e dei, se scatta il conguaglio negativo, tocca pagare. E come fare per evitare un conguaglio a debito , ...Dal 2022, niente raddoppio dell'esenzione per i fringe benefit. Questo è quanto emerge dagli ultimi provvedimenti legislativi varati a fine dell'anno scorso. In particolare, il raddoppio in questione ...Sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022 è stato pubblicato il Comunicato di rettifica dell'Agenzia delle Entrate relativo alle “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di auto ...