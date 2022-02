Freuler è l’ultimo a mollare | per Koopmeiners un’ingenuità pazzesca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Musso 6,5 : Plastico sul sinistro di Gonzalez a mettere in corner nel primo tempo. Sul secondo rigore intuisce ma non riesce a trattenere e nessuno lo copre. Si deve fermare proprio ora che si è fatto sicuro. Djimsiti 6 : Metamorfosi, sbornia con il Cagliari dimenticata. Colpo di testa allo scadere dei tempi regolamentari che esce di un niente. Demiral 7 : Platek si vede solo a calciare dagli undici metri, buon allenamento per Vlahovic Palomino 6 : Senza fine, quando si dice problema muscolare.(36’) 5 : Non spreca mai la palla, Sa dove metterla prima che gli arrivi, poi ingenuitàche costa il secondo rigore. Errore grave. Hateboer 5,5 : Si sacrifica su Saponara, ma non riparte più. Quando si ritrova pesca l’assist ache non sfrutta (19’2t). Lontano il cavallo pazzo che aggrediva la ...