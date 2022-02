Francesco Arca, l’importanza di prendersi cura di sé: “Sono stato in terapia” (Di giovedì 10 febbraio 2022) A volte è importante fare un passo indietro e prendersi del tempo per sé, consapevoli di quanto sia giusto risolvere non solo le ferite del corpo, ma anche quelle dell’anima. Francesco Arca non si vergogna a dire di aver avuto qualche problema da “aggiustare”, lavorandoci sopra grazie alla psicoterapia. Ed è anzi felice di poter assicurare che, con un po’ d’impegno, anche le difficoltà più ardue posSono essere superate. Francesco Arca, i problemi con la rabbia L’affascinante attore si è raccontato senza filtri, in una lunga intervista a Gente. Ha affrontato tanti argomenti, concentrandosi sulla sua carriera e sulla vita privata, mostrando anche un lato inedito di sé. È in questa occasione, infatti, che ha ammesso di aver avuto problemi nella gestione ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022) A volte è importante fare un passo indietro edel tempo per sé, consapevoli di quanto sia giusto risolvere non solo le ferite del corpo, ma anche quelle dell’anima.non si vergogna a dire di aver avuto qualche problema da “aggiustare”, lavorandoci sopra grazie alla psico. Ed è anzi felice di poter assire che, con un po’ d’impegno, anche le difficoltà più ardue posessere superate., i problemi con la rabbia L’affascinante attore si è raccontato senza filtri, in una lunga intervista a Gente. Ha affrontato tanti argomenti, concentrandosi sulla sua carriera e sulla vita privata, mostrando anche un lato inedito di sé. È in questa occasione, infatti, che ha ammesso di aver avuto problemi nella gestione ...

