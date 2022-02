Francesca Polli | mamma grazie al seme congelato del marito morto due anni fa

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è diventata. Ieri, presso l’ospedale di Civitanova Marche, è nata Vittoria daldelvenuto a mancare duefa. La bimba sta bene e, secondo quanto riportato, pesa 4 chili e 170 grammi.era la moglie dello storico capitano dell’Us Basket Recanati, Attilio Pierini,in un grave incidente stradale sull’A24 nel giugno del 2020. Per lui non ci fu nulla da fare, mentre la compagna e moglie riuscì a sopravvivere per miracolo. Nonostante tutto il dolore, lei ha deciso da sola di portare avanti la fecondazione assistita, e ieri ha dato alla luce la sua primogenita.e l’amore con Attilio ...

Grazie alla procreazione assistita a Macerata è nata una bimba, Vittoria, figlia di un papà tragicamente morto due anni fa in un incidente: Attilio Pierini con la moglie Francesca Polli si erano preparati da tempo in quanto non potevano avere bimbi naturalmente. Poi la pandemia ha interrotto la seconda fase della procreazione, "avevamo deciso di rimandare l'ultimo..." Francesca Polli è raggiante il giorno dopo la nascita della piccola Vittoria, figlia sua e di Attilio Pierini, concepita grazie alla fecondazione assistita.