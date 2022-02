Fosca Innocenti, Vanessa Incontrada e Francesco Arca nella nuova serie Mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) Al via in prima serata su Canale 5 la nuova serie Fosca Innocenti con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca Al via da venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5 la nuova serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca Fosca Innocenti, in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Cast e crew La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Al via in prima serata su Canale 5 lacon protagonistiIncontrada e FrancescoAl via da venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5 lacon protagonisti, in cui il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Cast e crew La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri. Laè prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di ...

Advertising

DietrolaNotizia : 'Fosca Innocenti', venerdì in prima serata su Canale 5 - programmitvoggi : “Fosca Innocenti”, nuova serie tv con Vanessa Incontrada e Fabrizio Costa - occhio_notizie : Francesco Arca confessa: ''In psicoterapia per un problema'' #francescoarca - CorriereQ : Al via in prima serata su Canale 5, la nuova serie “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca - tuttotv_info : Fosca Innocenti, trama, prima puntata, venerdì 11 febbraio 2022 -