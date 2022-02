Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina | quarti Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ledi, sfida valevole per idi finale di. Gli uomini di Gasperini, dopo il 2-0 rifilato al Venezia negli ottavi, va a caccia di un altro successo con la formazione dino per proseguire la corsa al trofeo. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di giovedì 10 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.