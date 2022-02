**Fondazione Open: Renzi, 'tutti sanno che finirà come buco nell'acqua, è vicenda strampalata'** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Non c'è uno che non sappia che la vicenda finisca con un buco nell'acqua, è una tesi strampalata: pretendono di decidere chi è parito e chi è Fondazione". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda, a proposito della indagine sulla fondazione Open. "Io sono innocente, spero lo siano ance i giudici. Per verificarlo abbiamo chiesto a dei magistrati, noi ci fidiamo del sistema", ha spiegato il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Non c'è uno che non sappia che lafinisca con un, è una tesi: pretendono di decidere chi è parito e chi è Fondazione". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda, a proposito della indagine sulla fondazione. "Io sono innocente, spero lo siano ance i giudici. Per verificarlo abbiamo chiesto a dei magistrati, noi ci fidiamo del sistema", ha spiegato il leader di Iv.

