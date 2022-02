Fondazione Open: Renzi, 'Bersani faccia mea culpa, lui ha preso i soldi dai Riva' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Provo umana tenerezza per Bersani. Tutte le volte che Bersani parla di finanziamento illecito ai partiti un cittadino di Taranto si sente male". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda parlando dell'inchiesta sulla Fondazione Open. "Bersani ha preso soldi dai Riva per fare la campagna elettorale, questa è la differenza. Io ho preso i soldi sequestrati ai Riva e li ho messi nel risanamento ambientale di Taranto. Scopri la differenza, guarda chi è più di sinistra. Bersani dovrebbe fare un gigantesco mea culpa", ha affermato il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Provo umana tenerezza per. Tutte le volte cheparla di finanziamento illecito ai partiti un cittadino di Taranto si sente male". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda parlando dell'inchiesta sulla. "hadaiper fare la campagna elettorale, questa è la differenza. Io hosequestrati aie li ho messi nel risanamento ambientale di Taranto. Scopri la differenza, guarda chi è più di sinistra.dovrebbe fare un gigantesco mea", ha affermato il leader di Iv.

