Fondazione Open: Renzi, 'Anm? Magistrati screditati da ciò che ha fatto Creazzo non da me' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "L'Anm dice che è intollerabile quello che ho detto sui Magistrati? La mia vita è stata pubblicata in pasto sui giornali nel silenzio dell'Anm. La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare di cui non parlo. Mi auguro che nessuno viva quello che ha vissuto la mia famiglia". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda replicando all'Anm sull'indagine sulla Fondazione Open. "La magistratura è stata screditata non da quello che ha detto Renzi ma quello che ha fatto Creazzo", ha spiegato il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "L'dice che è intollerabile quello che ho detto sui? La mia vita è stata pubblicata in pasto sui giornali nel silenzio dell'. La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare di cui non parlo. Mi auguro che nessuno viva quello che ha vissuto la mia famiglia". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda replicando all'sull'indagine sulla. "La magistratura è stata screditata non da quello che ha dettoma quello che ha", ha spiegato il leader di Iv.

