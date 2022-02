Fondazione Open, L’Anm contro Renzi: «Ci delegittima». La replica: «La mia vita scardinata, dov’erano?» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un documento della giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati va all’attacco di Matteo Renzi dopo le inchieste sulla Fondazione Open. «Le parole del senatore della Repubblica Matteo Renzi, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Open, travalicano i confini della legittima critica e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico», dice L’Anm. «I pubblici ministeri che hanno chiesto il processo nei suoi confronti sono stati tacciati di non aver la necessaria credibilità personale in ragione di vicende, peraltro oggetto di accertamenti non definitivi o ancora tutte da verificare, che nulla hanno a che fare con il merito dei fatti che gli sono contestati ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un documento della giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati va all’attacco di Matteodopo le inchieste sulla. «Le parole del senatore della Repubblica Matteo, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda, travalicano i confini della legittima critica e mirano are agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico», dice. «I pubblici ministeri che hanno chiesto il processo nei suoi confronti sono stati tacciati di non aver la necessaria credibilità personale in ragione di vicende, peraltro oggetto di accertamenti non definitivi o ancora tutte da verificare, che nulla hanno a che fare con il merito dei fatti che gli sono contestati ...

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - ilriformista : La reazione di #Renzi alla richiesta di rinvio a giudizio non si è fatta attendere: il leader di Italia Viva ha den… - SantiByron78 : @matteorenzi @radioleopoldait Allora spiega chiaro il motivo di cotanta fretta dell'allora presidente della tua fon… - FonteUfficiale : MATTEO RENZI Tra gli indagati anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai.… -