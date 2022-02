Fondazione Open: Boccia (Pd), 'inaccettabile denuncia Renzi, rispetto istituzioni doveroso' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - L'inchiesta sulla Fondazione Open "non avrà nessun impatto sulla tenuta della maggioranza, così vasta". Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a Agorà. "Ogni uomo e ogni donna che fa politica ha il dovere di rispettare e difendere le istituzioni", ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd a proposito della decisione di Renzi di denunciare i magistrati: "Un atteggiamento assolutamente inaccettabile -ha sottolineato-. Ho sempre detto che il nostro sistema ha altri problemi, quello dei tempi, che è molto serio. Ma è uno dei sistemi più garantisti del mondo. Il sano silenzio e la fiducia nella magistratura è la medicina migliore per difendere le istituzioni, chi non lo fa non ha il principio cardine della difesa delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - L'inchiesta sulla"non avrà nessun impatto sulla tenuta della maggioranza, così vasta". Lo ha detto Francesco, del Pd, a Agorà. "Ogni uomo e ogni donna che fa politica ha il dovere di rispettare e difendere le", ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd a proposito della decisione didire i magistrati: "Un atteggiamento assolutamente-ha sottolineato-. Ho sempre detto che il nostro sistema ha altri problemi, quello dei tempi, che è molto serio. Ma è uno dei sistemi più garantisti del mondo. Il sano silenzio e la fiducia nella magistratura è la medicina migliore per difendere le, chi non lo fa non ha il principio cardine della difesa delle ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - ilriformista : La reazione di #Renzi alla richiesta di rinvio a giudizio non si è fatta attendere: il leader di Italia Viva ha den… - claudio301065 : RT @PietroJoser: gli stipendi servono solo ad anticipare le spese….. Open una fondazione che rimborsava viaggi privati, cellulari, tablet,… - mauroparisi28 : 1) La Fondazione OPEN è di fatto un'articolazione politico organizzativa del PD e le somme servivano a sostenere l'… -