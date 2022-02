Foibe, l’Anpi ordina: “Inaccettabile paragonare gli italiani agli ebrei” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – Per l’Anpi non si possono paragonare i morti italiani con gli ebrei, come riportato anche da Tgcom24. La tragedia riguarda solo alcuni esseri umani e non altri, a quanto pare. E guai a mettere le perdite sullo stesso piano, come direbbe ogni buon antirazzista che si rispetti. La circolare del Miur Tutto parte da una normalissima circolare del ministero dell’Università, che sostanzialmente tende ad equiparare gli italiani con gli ebrei parlando del “Giorno del ricordo”, durante il quale si commemorano le vittime delle Foibe. Il testo recita: “Il Giorno del Ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – Pernon si possonoi morticon gli, come riportato anche da Tgcom24. La tragedia riguarda solo alcuni esseri umani e non altri, a quanto pare. E guai a mettere le perdite sullo stesso piano, come direbbe ogni buon antirazzista che si rispetti. La circolare del Miur Tutto parte da una normalissima circolare del ministero dell’Università, che sostanzialmente tende ad equiparare glicon gliparlando del “Giorno del ricordo”, durante il quale si commemorano le vittime delle. Il testo recita: “Il Giorno del Ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima ...

Advertising

repubblica : Foibe, la circolare shock del Ministero dell'Istruzione: 'Gli italiani come gli ebrei'. Insorge l'Anpi: 'Paragone i… - AleGnocchi : RT @ANPI_Scuola: 'Giorno del ricordo. Prevalga il rispetto e non l’oltraggio, l’analisi storica e non la propaganda, la verità e non l’impo… - messveneto : Polemica per la circolare del ministero dell’Istruzione che equipara le foibe alla Shoah. L’Anpi: “Inaccettabile”:… - francescopizzit : RT @Anpinazionale: Pagliarulo al @fattoquotidiano:'Bianchi ha preso in maniera esplicita le distanze dalle dichiarazioni del capo dipartime… - il_piccolo : Polemica per la circolare del ministero dell’Istruzione che equipara le foibe alla Shoah. L’Anpi: “Inaccettabile” -